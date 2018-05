Afviste asylansøgere ender i varetægtsfængsel

I følge udkastet skal man også kunne tage farlige genstande fra de afviste asylansøgere, ligesom de ikke får mulighed for at forlade opholdsstedet.

- Det handler ikke om straf. Formålet er udelukkende at sikre, at udrejsepligten bliver efterkommet, betonede den slesvig-holstenske indenrigsminister Hans-Joachim Grote, da han fremlagde lovforslaget.

I min optik har vi hermed fremlagt et lovforslag, der regulerer indretningens drift inden for retssikkerhedens rammer.

Store frihedsgrader

Således bliver der udbredt bevægelsesfrihed inden for anbringelsesstedets fysiske rammer, mulighed for at modtage besøg og have andre former for kontakt med omgivelserne. Desuden har de indsatte lejlighed til frit at udøve deres religion og deltage i fritidsaktiviteter.

- I min optik har vi hermed fremlagt et lovforslag, der regulerer indretningens drift inden for retssikkerhedens rammer, mente Grote.

Sagen har skabt spændinger inden for koalitionen. Foruden CDU består den af det liberale FDP og De Grønne. Men uenigheden skulle nu være overstået. Det forsikrer i hvert fald CDU-fraktionens flygtningepolitiske ordfører Barbara Ostmeier over for SHZ.

- Helt som forventet er det lykkedes at etablere en fornuftig og juridisk forsvarlig ramme for en human hjemsendelse. For mig står frivillig udrejse naturligvis i forgrunden. Men som sidste mulighed, og hvis der ikke er noget grundlag for ophold, tjener indretningen til at gennemføre den hjemsendelse, som loven foreskriver, sagde Barbara Ostmeier.