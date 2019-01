FLENSBORG: Den danske grænsekontrol afviste mandag aften en 24-årig gambianer, der forsøgte at rejse ind i Danmark med tog fra Flensborg. Da den den 24-årige vendte retur, valgte de tyske myndigheder at kontrollere ham. Kontrollen afslørede, at manden var eftersøgt for brug på udlændingeloven. Manden kommer derfor til at opholde sig bag tremmer i arresten i Flensborg de kommende 40 dage. Det skriver forbundspolitiet tirsdag i en pressemeddelelse.

/JV