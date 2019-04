Aftale om ny tunnel under Elben er klar

Et godt stykke vest for Hamborg bliver der bygget en helt ny motorvejstunnel, der fører under Elben ved Glückstadt i det sydligste Slesvig-Holsten.

Slesvig-Holstens trafikminister Bernd Buchholz og hans kollega på den modsatte flodbred, Niedersachsens Bernd Althusmann har underskrevet en aftale om, hvordan tunnelbyggeriet skal finansieres og planlægges. Prisen på den 6,5 kilometer lange tunnel forventes at komme til at ligge mellem 1,5 og 1,7 milliarder euro. 40 procent af midlerne kommer fra Slesvig-Holsten og resten fra Niedersachsen.

GLÜCKSTADT. En ny tunnel under Elben skal aflaste den hårdt pressede passage under floden ved Hamborg. Den nye tunnel krydser Elben ved Glückstadt i det sydligste Slesvig-Holsten.

Dropper afgigt

- Vores overvejelser går i retning af at opgive afgiften for at få så mange trafikanter trafikanter som mulig til at benytte forbindelsen, forklarer Enak Ferlemann, der er parlamentarisk statssekretær i det tyske trafikministerium.

Efter planen skal byggeriet af den nye tunnel sendes i EU-licitation i 2022. Herefter kommer det til at vare seks og otte år, inden tunellen er klar til at tage imod trafikanterne - om alt går vel. De hidtidige erfaringer taget i betragtning er det imidlertid langtfra sikkert.

Det nye byggeri er nemlig en del af planerne for motorvej A20, der skal forbinde Polen og de baltiske lande med det vestligste Europa. Motorvejen strækker sig fra den polske grænse og så tværs gennem Mecklenburg-Vorpommern for brat at ende nærmest blindt ved Bad Segeberg i det østlige Slesvig-Holsten.

Motorvejen skulle længst føre tværs gennem Tysklands nordligste delstat frem mod Elben, men en syndflod af klager fra blandt andre naturorganisationen har hidtil forhindret, at projektet er blevet gennemført. Det lægger dog ingen dæmper på optimismen hos trafikministrene i Nordtyskland.