Togtrafikken mellem Danmark og Tyskland måtte indstilles, da en mand fredag aften kom vandrende ad skinnerne syd for grænsen med kurs mod Padborg. Manden viste sig at være en 21-årig afghaner. Afghaneren forklarede beredvilligt betjentene, at han var på vej mod Danmark.

Politiet fik fjernet den 21-årige fra skinnerne, hvorefter togdriften blev genoptaget.

/JV