Afghaner fik livstid for drab på 17-årig pige

Lovens strengeste straf blev udfaldet, da en afghanske flytning tirsdag blev kendt skyldig i med fuldt overlæg at have dræbt sin 17-årige tysk-danske ekskæreste i hendes lejlighed i Flensborg.

Umiddelbart inden sin død havde den 17-årige brudt med afghaneren. I stedet havde hun indledt et forhold med en 26-årig mand fra lokalområdet. Det fortalte et vidne i retten.

FLENSBORG: Fængsel på livstid. Det var den dom, retten i Flensborg tirsdag fældede over en mandlig, afghansk flygtning. Manden blev kendt skyldig i med overlæg at have dræbt sin 17-årige tysk-danske ekskæreste med 14 knivstik i hendes lejlighed i det sydvestlige Flensborg den 12. marts sidste år.

Påstod selvmord

Den dømte har hele tiden benægtet. Umiddelbart efter pigens død tilkaldte han redningstjenesten med påstanden om, at den 17-årige havde forsøgt at begå selvmord. Dette kunne de tekniske undersøgelser dog afkræfte.

Retten formoder, at baggrunden for drabet var jalousi.

- Gerningsmanden følte efter bruddet med den 17-årige, at hans ære og stolthed var blevet krænket, mente dommer Mathias Eggers, ifølge avisen Flensburger Tageblatt.

Under retssagen har der hersket betydelig tvivl om den dømtes troværdighed. Dette gjaldt ikke kun i forhold til den måde, hvorpå ekskæresten mistede livet. Også gerningsmandens oplysninger om sig selv er der sat spørgsmålstegn ved.

Afghaneren kom i 2015 til Tyskland og fik ophold som såkaldt uledsaget flygtningebarn. Han forklarede ved retssagens bestemmelse, at han på gerningstidspunktet var 18 år gammel. Den påstand har en videnskabelig ekspert dog afvist. Mandens er mindst 21 år, men snarere omkring 29 år, lød ekspertens vurdering.

Den vurdering er også baggrunden for den livsvarige fængselsdom. I Tyskland bliver unge lovovertrædere straffet efter væsentligt lempeligere regler end fuldvoksne. Havde den dømte således kun været 18 år, ville retssagens udfald maksimalt være blevet 15 års fængsel. En dom på ti års fængsel havde dog været mere sandsynlig.

Efter dommen på livsvarigt fængsel kan afghaneren tidligst søge om prøveløsladelse om 15 år.

Flensborg Avis har tidligere skrevet, at den dræbte 17-årige havde tilknytning til det danske mindretal syd for grænsen. Hun skulle således en overgang have spillet i et lokalt, dansk spejderorkester.