Afbrudt motorvejsbyggeri skaber atter ballade

I slutningen af november annullerede den tyske forvaltningsdomstol de slesvig-holstenske lokalplaner for næste etape af den nye motorvej A20, der skal gå tværs gennem delstaten fra Bad Segeberg vest for Lübeck til Elben. Rettens afgørelse blev truffet efter klager fra miljøorganisationer. Derfor er naturvennerne rasende over, at det offentligt ejede byggeselskab, Deges, trods dommen har sendt byggeriet af strækningens motorvejsbroer i licitation.

- Vi er stærkt irriterede. På den vis bliver det svært at føre en tillidsfuld dialog med Deges, siger Ingo Ludwichowski, der er formand for miljøorganisation en Nabu i Slesvig-Holsten til mediehuset SHZ.

Motorvejsbyggeriet er et af de største projekter udløst af den tyske genforening. A20 fører fra den polske grænse tværs gennem den nordlige del af det tidligere DDR for så brat at ende i Bad Segeberg. Her har talrige klager udløst af hensynet til blandt andet flagermus og slørugler hidtil bremset færdiggørelsen.

Nabu mener, delstaten risikerer at spilde skatteborgernes penge ved at planlægge broer på en strækning, der efterfølgende måske skal ændres. Det afviser den slesvig-holstenske trafikminister, Bernd Buchholz.

- Det effektivt at starte planlægningen nu. Men naturligvis bliver broerne først bygget, når lokalplanerne er på plads, siger Bernd Buchholz til mediehuset.