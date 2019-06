Advarsel: Faren for naturbrande er overhængende

KIEL: Hedebølge og nærmest ingen regn får nu de nordtyske myndigheder til at advare om stor risiko for naturbrande i såvel dele af Slesvig-Holsten som Hamborg i weekenden. Tysklands meteorologiske institut har hævet risikovurderingen til fire på en skala, hvor fem er det højeste niveau.

Brandmyndighederne i Nordtyskland formaner borgerne om ikke at smide cigaretskod fra sig. Ligeledes skal bilister undlade at parkere deres køretøjer på græsarealer og markveje. De glødende varme katalysatorer kan nemlig meget nemt starte en brand.

- Grillen skal man kun tænde i naturen, hvor det udtrykkelig er tilladt. Men selv hjemme i sin egen have skal man være agtpågivende og sikre sig, at gløderne er slukket, før man lader grillen stå ubevogtet. Der er altid fare for, at gnister kan flyve ud i omgivelserne, advarer Holger Bauer fra den slesvig-holstenske brandværnssammenslutning.

Delstatens brandværn er i alarmberedskab. En række terrængående køretøjer er blevet udstyret med vandtanke. I alt 20.000 liter vand befinder sig i biler, der også kan komme frem i uvejsomt terræn.

Meteorologerne forudser søndag temperaturer på op mod 33 grader i Nordtyskland. Mandag skulle det blive mærkbart koldere, hvilket også sænker risikoen for naturbrande.

/LNO/BLU