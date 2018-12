Abortregel er virkningsløs

KIEL: Syd for grænsen er provokerede aborter principielt forbudt. Gravide kan dog få fjernet et foster, hvis de forinden deltager i en rådgivende samtale. Langtfra alle læger er imidlertid villige til at foretage indgrebet. Og klinikker må ikke reklamere med, at de udfører aborter.

Men mediehuset SHZ har tjekket på nettet og blandt andet fundet en hjemmeside, der viser de 75 steder i Slesvig-Holsten, hvor gravide kan få et uønsket svangerskab afbrudt. Og da listen bliver hostet i Østrig, kan de tyske myndigheder ikke gribe ind.

/JV