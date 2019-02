Ældre holder på kørekortet

FLENSBORG: Tyske kørekort har ingen udløbsdato, og det er således op til den enkelte at vurdere, hvornår det for eksempel på grund af sygdom eller alder er på tide at forlade de aktive bilisters rækker. Men stadig færre seniorer i Slesvig-Holsten vælger frivilligt at aflevere førerbeviset. Det viser tal fra de fire største byer.

I alt var der i Kiel, Lübeck, Neumünster og Flensborg 166 ældre, der i 2018 frivilligt afleverede kørekortet. Det er et fald på over 30 procent sammenlignet med året før.

Flensborgs ældre holder i den grad fast på retten til at sætte sig bag rattet. Her var der sidste år kun 25, der forlod bilisternes rækker. Året før var det 30.

/DPA