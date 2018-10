NIEBÜLL: Siden 1995 hjælper ægteparret Frauke og Paul-Martin Nissen fra Niebüll lige syd for den dansk-tyske grænse nødlidende børn i Hviderusland. Gennem årene har de forsynet cirka 5000 børn med høreapparater og etableret et suppekøkken for socialt svage familier i byen, Pinsk.

Parret er netop vendt hjem fra deres seneste rejse til Hviderusland.

- Egentlig ville vi trappe lidt ned. Men vi bliver ved. Vi har netop undersøgt samtlige nye skolebørn i Pinsk samt børn fra vuggestuer og børnehaver. Cirka 80 piger og drenge blev forsynet med nye høreapparater, fortæller Frauke Nissen.

Parrets mangeårige indsats betyder, at de ofte kender flere generationer af hørehæmmede familier i Pinsk

De udbredte høreproblemer i Hviderusland er en af mange følger af reaktorkatastrofen i Tjernobyl i 1986. Her er mange hviderusseres arveanlæg blevet beskadiget.

- Det kan have konsekvenser 14 generationer frem i tiden, forklarer Paul-Martin Nissen.

Deres indsats bliver støttet af flere lokale hørecentre, som også bistår deres kolleger i Pinsk.

I 2019 kommer 25 hviderussiske børn til Niebüll.