Ægte prinsesse: Slot er jo også mit hjem

GLÜCKSBURG: Allerede som barn var det helt almindeligt for mig at være prinsesse. Jeg kendte jo ikke til andet, fortæller prinsesse Elisabeth zu Ysenburg und Büdingen.

Brænder for historie

På grund af begejstringen for historie var det nærliggende for hende at fuldende det familiearkiv, som hendes far havde påbegyndt.

- Opgaven er næsten løst. Vi har allerede en ekspert i digitalisering på slottet, fortæller prinsesse Elisabeth.

Tirsdag fyldte hun 74 år og så det som en passende anledning til at lægge arbejdet med arkivet i nye hænder.

Som barn kunne prinsessen i medierne se, hvordan hendes slægtninge sad på tronerne i Danmark, England og Grækenland .

- Det var bestemt meget interessant og spændende, erindrer hun.

Forklaringen var danske Christian IX, der via en dygtig strategi med hensyn til bryllupper fik sine børn gift ind i næsten alle Europas store dynastier inklusive den russiske zar-familie. Han blev derfor også kaldet Europas svigerfar.

Christian IX blev født som barn nummer seks i sin fyrstelige familie i 1818. Konge blev han, fordi den daværende oldenburgske, danske kongefamilie uddøde, og tronen derfor i 1863 blev overdraget til den fjerne slægtning, der forinden var blevet udnævnt til hertug af Glücksburg og fik overdraget slottet af samme navn. Christian IX er stamfar til alle efterfølgende, danske regenter.

En udstilling på slottet i Glücksburg er helliget Christian IX.