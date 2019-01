OEVERSEE: Motorvej A7 fra Danmark mod syd bliver i dag, torsdag kortvarigt spærret i begge retninger ved Oeversee godt ti kilometer syd for grænsen. Spærringen skyldes nogle nødvendige reparationer på det el-net, som krydser vejen. Spærringen træder i kraft klokken 11 og forventes at vare et kvarters tid.

/JV