A-kraftværker havde 21 fejl på et halvt år

- Der er stor forskel på den sikkerhedstekniske betydning af de episoder, der skal indberettes. Derfor er det problematisk at bruge antallet som målestok for værkernes sikkerhed, forklarer pressemedarbejder Patrick Tiede fra miljøministeriets atomopsyn.

Miljøministeriet i Kiel understreger, at der ikke nødvendigvis behøver at være tale om egentlige uheld.

- Så i Slesvig-Holsten ser det ud til, at det kan ende med flere i år, siger Jochen Stay, der er talsmand for kernekraft-modstanderne i foreningen Ausgestrahlt.

Tal siger ikke alt

Jochen Stay medgiver, at de rå tal skal bruges med forsigtighed. Men han understreger at blot et enkelt uheld rummer potentiale til at udløse noget virkeligt slemt.

Atomkraftværkerne Krümmel og Brunsbüttel blev taget ud af drift i 2007 og har hver haft otte episoder. I det fortsat aktive værk Brokdorf har der været fem. Jochen Stay tror, at de relativt mange indberetninger fra de lukkede værker kan skyldes, at man nu er gået i gang med at afmontere dem.

- Samtidig kommer fejl på tekniske anlæg i bølger. Når et anlæg lige er kommet i drift, er der mange problemer. I midterperioden er det ret roligt. Herefter tiltager antallet af vanskeligheder i udstyrets sidste tid, mener Jochen Stay.

Kernekraftværkerne i Slesvig-Holsten er delvist baseret på teknik fra 1970'erne. Selve alderen anser atomtilsynet dog ikke som et problem.

- Vi har et system, der identificerer udfordringer, som opstår over tid. Derfor har vi mulighed for at forebygge eller afhjælpe fejl. I Slesvig-Holsten har vi ikke konstateret et problematisk antal episoder udløst af anlæggenes alder, konstaterer Patrick Tiede.