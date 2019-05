88-årig snydt for en formue

KIEL: Anklageren kræver hårde straffe til de hovedanklagede i en sag om groft bedrageri. To mænd på 26 og 34 år er tiltalt for i 2017 at have franarret en 88-årig mand fra Norderstedt i det sydlige Slesvig-Holsten 185.000 euro. Offeret hævede sin formue i banken, efter falske politifolk telefonisk bildte ham ind, at pengene ville forsvinde.

Efterfølgende blev pengene ifølge anklagen afhentet af de to hovedtiltale. Det bør udløse mellem tre et halv og to et halvt års fængsel, mener anklageren.

/DPA