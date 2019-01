KIEL: Landsretten i Kiel tog torsdag fat på sagen mod tre mænd, der er tiltalt for at tave franarret en 88-årig mand godt 100.000 euro. Mændene udgav sig for at være politifolk. Telefonisk havde falske politifolk fortalt den 88-årige, at hans opsparing var i akut fare for at forsvinde fra hans bank. Derfor skulle han hæve alle pengene og overdrage dem til de falske betjente, der så ville passe godt på formuen. Den ældre herre faldt for tricket og tømte sin konto.

/DPA