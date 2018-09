73-årig finder monstersvamp

HOHENLOCKSTEDT: Günter Voss er en lidenskabelig svampesamler. Derfor er han for tiden undervejs i skovene ved Hohenlockstedt mellem Neumünster og Itzehoe for at søge lækre og ugiftige eksemplarer. I den forbindelse fik han en overraskelse.

- Så stor en blomkålssvamp har jeg aldrig før fundet, forklarer den 73-årige.

Svampen vejer cirka 4,6 kilo og kunne med sin krusede overflade godt minde lidt om en badesvamp.

- Det er en ædel delikatesse, mener Günter Voss.

Svampen skal skæres i tykke skiver og steges i smør sammen med løg. Skiverne skal krydres med peber, men kun en smule salt for ikke at svække den nøddeagtige smag.

- Oplevelsen er som at spise et stykke fast kød, nærmest en schnitzel. Virkelig lækkert, fortæller den heldige finder.

Da svampeskiverne holder sig godt, er kæmpesvampen god for mange måltider til den 73-årige.