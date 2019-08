JÜBEK: En 63-årig mand er anholdt og sigtet for at have dræbt en 25-årig kvinde i et hus i Jübek mellem Flensborg og Slesvig. Kvinden døde af flere knivstik.

Naboer alarmerede politiet, da de onsdag aften hørte skrig om hjælp. Efterfølgende lykkedes det naboerne at pågribe den 62-årige og holde ham fast, indtil politiet nåede frem.

På nuværende tidspunkt ønsker politiet ikke at oplyse yderligere. Det er derfor uvist, hvilken relation den drabssigtede og offeret havde til hinanden.

Anklagemyndigheden vil begære den 62-årige varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør senere i dag.

En obduktion skal senere afklare den nøjagtige dødsårsag.