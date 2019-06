51-årig mistænkt for cirka 20 tilfælde af brandstiftelse

KÜHSEN: En 51-årig mand er mistænkt for at have påsat en hel stribe brande i det sydøstlige Slesvig-Holsten. Manden blev natten til lørdag pågrebet på fersk gerning, efter han havde stukket ild til en stald på en gård i Kühsen ved Ratzeburg. Det lykkedes i den forbindelse brandfolkene at forhindre ilden i at brede sig til stuehuset.

Siden slutningen af 2018 har der i en omkreds af cirka 35 kilometer været omkring 20 brande i lokalområdet. Hver gang er det gået ud over landejendomme.

Ingen mennesker er kommet noget til, men i flere tilfælde lykkedes det kun med nød og næppe for beboerne at slippe ud af deres brændende hjem. Talrige dyr er døde i flammerne.

Politiet har i nogen tid haft mistanke til den 51-årige, der blev skygget. Politiet iagttog således også, hvordan manden natten til lørdag stak ild på gården i Lühsen og kunne derfor anholde den 51-årige på gerningsstedet.

Lørdag besluttede en dommer at varetægtsfængsle den 51-årige.

/SHZ