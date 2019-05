46-årig dansker vil stå i spidsen for nordtysk storby

ROSTOCK: Den 46-årige danske møbelhandler Claus Ruhe Madsen har ifølge meningsmålingerne gode chancer for at blive valgt som overborgmester, når der på søndag er valg i østersøbyen Rostock i det nordlige Mecklenburg-Vorpommern. I givet fald bliver han den første udlænding, der kommer til at stå i spidsen for en tysk storby.

Claus Ruhe Madsen udvandrede til Tyskland i 1992, hvor han fik arbejde i en møbelhandel i Ruhr-området. I 1998 flyttede han til Rostock, hvor han har opbygget møbelkæden Wikinger-Möbelladen med i alt fem filialer. Det fortæller lokalavisen Ostsee-Zeitung.

Som overborgmester i Rostock tror Claus Ruhe Madsen på, at hans danske mentalitet kan gøre en forskel.

- Det handler om at komme i gang og gøre noget i stedet for bare at lægge planer, siger han til avisen.

Sammen med sin finske hustru har Claus Ruhe Madsen en tiårig datter.

Indtil for nylig var Claus Ruhe Madsen formand for det lokale industri- og handeskammer. Han er uafhængig kandidat, men bliver støttet af det konservative CDU og de liberale i FDP.

Selv om Claus Ruhe Madsen kan blive den første danske overborgmester i Tyskland, er der - næsten - et fortilfælde. Cathy Kietzer fra Hjørring var fra 1998 til 2003 og igen mellem 2008 og 2013 trods sit danske pas bypræsident i Kiel.

Hvor en tysk overborgmester er chef for forvaltningen, er bypræsidenten den politiske topfigur.