KIEL: En 42-årig mand risikerer flere års fængsel, hvis han bliver kendt skyldigt i omfattende menneskesmugling. Ved landsretten i Kiel står manden tiltalt for at have smuglet mindst 26 personer ind fra Balkan, udstyret dem med falske papirer og derefter udnyttet dem i sit rengøringsfirma.

Foruden menneskesmuglingen er manden tiltalt for at have betalt over 200.000 euro for lidt i løn og socialforsikring.

Den tiltalte har såvel bosnisk som serbisk statsborgerskab.

/DPA