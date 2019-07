41-årig blev dræbt og støbt ind i beton

DAMMFLETH: Cirka fire måneder efter fundet af et lig på et stutteri i Dammfleth i det sydvestlige Slesvig-Holsten er der rejst tiltale for drab mod det par, der boede på stedet. Anklagemyndigheden mener, at offerets tidligere samleverske og hendes elsker i fællesskab dræbte manden. Motivet var strid i parforholdet mellem den dræbte og samleversken.

Den 37-årige kvinde og hendes 47-årige kæreste har hidtil ikke villet udtale sig.

I begyndelsen af 2019 fik politiet mistanke om, at der var sket en forbrydelse. Den 5. marts blev der gennemført en ransagning på stutteriet. Her fandt man liget af den 41-årige mand, der delvist var støbt ind i beton og overhældt med læsket kalk.

/DPA