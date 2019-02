BAD OLDESLOE: En 36-årig mand fra Bad Oldesloe i det centrale Slesvig-Holsten er blevet idømt tre år og seks måneders fængsel for gentagne gange at have sexmisbrugt en bekendts 13-årige datter i sommeren 2018. I retten erkendte den 36-årige, at han også havde haft samleje med pigen.

Manden er en gang tidligere blevet idømt et år og ni måneders betinget fængsel for sexmisbrug af samme pige. Retten skal nu tage stilling til, om også denne straf skal gøres ubetinget.

/DPA