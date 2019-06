ELMSHORN: En 31-årig mand fra Kosovo er blevet anholdt i Elmshorn i det sydlige Slesvig-Holsten og sigtet for at støtte terrororganisationen Islamisk Stat. Politiet mener, manden i 2016 og 2017 har sendt i alt 15.000 euro til en IS-terrorist.

Samlet er manden mistænkt for at have gennemført 11 overførsler.

Manden er desuden sigtet for at have bidraget til at sprede Islamisk Stats holdninger via Facebook.

/SHZ