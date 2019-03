FLENSBORG: Sigtelserne hobede sig op, efter politiet søndag aften standsede en Audi i Flensborgs centrum. Bad rattet sad en 27-årig mand, der aldrig havde besiddet et kørekort. Til gengæld var han ejer af en ulovlig kniv, der blev fundet i bilen.

Audiens nummerplader viste sig at være forfalskede, og betjentene fandt endnu et sæt manipulerede nummerplader i bilen, hvor der også var gemt skarp ammunition til et skydevåben. Desuden blev der fundet en mindre mængde narkotika.

/JV