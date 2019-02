KIEL: En 26-årig mand er ved landsretten i Kiel onsdag blevet idømt fire år og fire måneders fængsel for at have franarret ældre mennesker omkring 200.000 euro. Manden var medlem af en bande, der i telefonen udgav sig som politifolk og overtalte seniorer til at udlevere deres formue. Det skete med påstanden om, at ofrene ellers vil miste deres penge, fordi svindlere er i færd med at plyndre deres konti.

Banderne opererer ofte fra regulære call centre i Tyrkiet.

/DPA