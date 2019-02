HANDEWITT: En 25-årig mand har nu tilstået er røveriforsøg mod et apotek i Handewitt lige vest for Flensborg. Her prøvede en maskeret røver onsdag aften i sidste uge med en kniv at true en ansat til udlevere kontanter. Da medarbejderen nægtede, stak gerningsmanden af med uforrettet sag og kørte bort i bil. Apoteksmedarbejderen så tydeligt flugtfartøjet, og politiet fandt frem til gerningsmanden.

/JV