FLENSBORG: En 25-årig mand var undervejs i en bil uden forsikring, da han onsdag blev kontrolleret af politiet i Flensborg. Dog viste det sig, at manden havde mere på samvittigheden. Den 25-årige var nemlig efterlyst, fordi han havde forsømt at betale en bøde. Manden kunne dog skrabe det 1897 euro sammen og undgik derfor at komme bag tremmer.

Nu kan han så se frem til endnu en bøde på grund af den manglende forsikringsdækning.

/JV