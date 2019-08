23-årig mistænkt for omfattende hærværk ved lufthavn

Forhøret fandt sted efter ni ransagninger af virksomheder og privatboliger. Interessen rettede sig mod firmaer, der tilbyder kurerservice til lufthavnens passagerer. Serviceydelsen går ud på, at virksomhedernes medarbejdere lover at parkere flygæsternes biler et sikkert sted til en lavere pris end på parkeringspladserne ved lufthavnen. Kurerfirmaet bringer og henter så kunderne til og fra lufthavnen i de pågældendes egne biler.

Udlover dusør

Politiet mener, at branchen kan være betændt. Nogle af kurerfirmaerne råder således tilsyneladende slet ikke over de lovede p-pladser. I stedet bliver kundernes biler blot droppet tilfældige steder i det offentlige rum. Disse sorte får kan naturligvis tilbyde lavere priser end de mere seriøse aktører. Derfor er der opstående en bitter kamp mellem firmaerne, formoder politiet. I sidste ende kan dette have fået frustrerede kurerer til at ødelægge køretøjer, der tilhører konkurrenternes kunder, lyder mistanken.

- I forbindelse med ransagningerne er der blevet beslaglagt diverse bevismidler i form af blandt andet mobiltelefoner, enheder til lagring af data og værktøj, der kan have været benyttet i forbindelse med hærværket, oplyser Daniel Ritterskamp, der er talsmand for Hamborgs politi i pressemeddelelsen.

Endnu rækker beviserne ikke til anholdelser. Den 23-årige mistænkte lod sig således blot frivilligt afhøre. Politiet har derfor udlovet en dusør på 1500 euro til vidner. Specielt eventuelle videooptagelser har myndighedernes interesse.