21-årig sad fastklemt i brændende bilvrag

HAMWARDE: En 21-årig mand blev lørdag morgen livsfarligt kvæstet efter et trafikuheld i Hamwarde i det sydøstlige Slesvig-Holsten. Bilisten mistede af ukendte årsager herredømmet over sit køretøj og kolliderede med et træ. Herved blev den 21-årige fastklemt i bilen, der efter uheldet brød i brand.

En taxachauffør overværede uheldet og tilkaldte politiet. Det lykkedes i første omgang betjentene at bekæmpe ilden med en pulverslukker, ligesom brandvæsnet blev tilkaldt.

Opgaven med at befri den 21-årige fra bilvraget varede en time.

