2000 mennesker skal evakueres efter fund af kæmpebombe fra krigen

KIEL: Cirka 2000 borgere i det sydøstlige Kiel må forlade deres hjem og arbejdspladser, når ammunitionsryddere på søndag skal forsøge at uskadeliggøre en flyverbombe fra anden verdenskrig. Bomben blev fundet i forbindelse med vejarbejder i et tæt befolket område. Der er tale om en britisk bombe på et ton.

I forbindelse med demontagen bliver det formentlig nødvendigt at bringe bombens detonator til sprængning på findestedet. Det udløser et knald som fra et middelstort kanonslag.

