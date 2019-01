FLENSBORG: En 20-årig mand havde en gaspistol liggende under sædet i sin bil, da han sent mandag aften blev stoppet af politiet på den østlige omfartsvej i Flensborg. I bilen fandt betjentene desuden en nummerplade, der var stjålet fra en anden bil. Både nummerplade og pistol blev konfiskeret af betjentene. Manden kan se frem til en sigtelse for såvel tyveri som overtrædelse af våbenloven.

/JV