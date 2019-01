FLENSBORG: Ved kontroller i tog fandt forbundspolitiet i weekenden otte personer, der havde krydset grænsen fra Danmark uden papirer eller uden at have ret til at opholde sig i Tyskland. De pågældende var mellem seks og 33 år. De kom oprindelig fra Afghanistan, Irak, Algerit og Kuwait. Alle blev sigtet for ulovlig indrejse.

Desuden blev 11 afvist af den danske grænsekontrol. Her var der tale om 10 mænd og en kvinde fra Gambia, Afghanistan, Marokko, Libyen og Irak.

/JV