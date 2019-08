KAPPELN: To hårdt kvæstede og fem andre tilskadekomne. Det blev konsekvensen af, at en 18-årige, beruset kvinde satte sig bag rattet i Kappeln øst for Slesvig. Det oplyser politiet mandag.

Den 18-årige ramte en anden bil, der kørte foran hende. Den 18-årige havde to passagerer i bilen. I det andet køretøj befandt sig fire personer.

Endnu er kvindens promille ikke fastslået.

/DPA