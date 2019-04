17-årig anholdt efter trusler om massakre på skole i Flensborg: Havde flere knive på sig

FLENSBORG: En 17-årig dreng er onsdag morgen anholdt mistænkt for at true med en massakre på en af byens skoler. Truslerne er tilsyneladende blevet fremsat i et chat-forum tirsdag aften.

Efter at være blevet tippet om situationen, mødte betjentene onsdag morgen talstærkt op på Eckener Schule i det sydvestlige Flensborg. På den 17-årige blev der fundet et større antal knive. Efter et forhør blev mistanken til den 17-årige bestyrket, hvorefter den unge mand blev anholdt.

På chatten havde gerningsmanden truet med, at et større antal personer på skolen skulle dø onsdag.