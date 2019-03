15 biler på asylcenter blev udsat for hærværk

BOOSTEDT: I alt 15 biler er på det seneste blevet udsat for hærværk på Slesvig-Holstens centrale center for flygtninge i Boostedt ved Neumünster. Hærværket er gået ud over både centrets biler og medarbejdernes private køretøjer. Blandt andet er sidespejle og vinduesviskere blevet knækket af.

Politiet har ikke nogen konkret mistanke om, hvem der kan stå bag hærværket. Dog konstaterer myndighederne, at der næppe er tale om udefrakommende personer. Centret er nemlig sikret med hegn og overvåget.

/DPA