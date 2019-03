KIEL: Politiet har anholdt og sigtet to 14-årige for at kaste genstande mod trafikken fra en fodgængerbro over landevejen i Schwentinental ved Kiel. Genstandene blev søndag kastet mod to biler. Den ene bil blev ramt på taget, mens den anden kunne undvige.

Ved gerningsstedet fandt politiet de to 14-årige, der mistænkes for at stå bag. Efter end afhøring blev de overladt til deres familier. Begge er fortsat sigtet for at bringe trafikanter i fare.

Ingen kom til skade.