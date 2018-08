13 tiltalt i stor narkosag

FLENSBORG: På første retsdag mandag blev processen mod 13 formodede storproducenter og forhandlere af cannabis fra Slesvig- Flensborgområdet afbrudt.

Ti er tiltalt for at have produceret og solgt næsten 400 kilo cannabis. Ifølge tiltalen har stofferne indbragt producenterne omkring 1.5 millioner euro, mens tre i næste led omsatte næsten to millioner euro på videresalg. Sagen blev udsat til midten af september, idet forsvarerne muligvis ikke har fået alle sagens dokumenter.

/DPA