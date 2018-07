BAD OLDESLOE: Alt forløb planmæssigt, da ammunitionseksperter mandag uskadeliggjorde en 500 kilo tung bombe fra Anden Verdenskrig i Bad Oldesloe lidt sydvest for Lübeck. Bomben har uopdaget ligget fem meter under jordoverfladen siden de allieredes luftangreb under krigen.

1200 mennesker blev evakueret, mens bomben blev uskadeliggjort. Desuden blev jernbanetrafikken mellem Hamborg og Lübeck afbrudt.

Bomben blev opdaget forleden ved et rutinetjek i forbindelse med nybyggeri.

/DPA