FLENSBORG: På blot en enkelt dag pågreb tysk politi onsdag 12 udlændinge, der ulovligt var rejst ind fra Danmark. De mange illegale blev fundet ved kontroller på Flensborg Banegård og i tog, der krydsede grænsen.

Otte kom fra Vietnam, to fra Afghanistan, mens de to øvrige var fra henholdsvis Tunesien og Pakistan. Den 32-årige pakistaner viste sig at være efterlyst for en overtrædelse af udlændingelovgivningen. Da han ikke kunne betale bøden på 140 euro, blev pakistaneren fængslet.

/JV