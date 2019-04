HANDEWITT: Hele 100 brandfolk måtte natten til lørdag sættes ind for at bekæmpe en voldsom brand i en lade Handewitt ved for Flensborg umiddelbart syd for grænsen. Efterslukningen varede indtil lørdag morgen. Laden udbrændte totalt, men det lykkedes brandfolkene at forhindre inden i at brede sig til de knastørre omgivelser.

Brandårsagen endnu ukendt.

Ingen kom noget til.

/SHZ