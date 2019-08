BRUX: Cirka 100 brandmænd blev tirsdag aften sat ind for at bekæmpe en voldsom brand i en lagerhal på en gård i Strux i Rendsburg-Eckernförde Amt tirsdag aften. Det lykkedes brandfolkene at forhindre ilden i at brede sig til en nærliggende stald.

I lagerhallen blev der opbevaret nogle mindre maskiner samt halmballer. Hallen nedbrændte total.

Slukningen fortsatte frem til de tidlige morgentimer onsdag.

Foreløbig er det uvist, hvad der udløste branden. Skadernes omfang er endnu ikke opgjort.

/JV