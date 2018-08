100-året for nuværende dansk-tysk grænse fejres

KIEL: 2020 er lige om hjørnet, og dermed rykker markeringen af 100-året for grænsedragningen i 1920 nærmere. Derfor planlægges der på livet løs.

Det gælder også for den slesvig-holstenske regering og for det slesvig-holstenske parlament, landdagen. De har nedsat en komite, der koordinerer de mange forskellige arrangementer på tysk side. Planerne hertil fremlagde Utz Schliesky, direktør for landdagen, onsdag.

Han fortalte blandt andet, at der skal dannes et fælles korps af elevambassadører fra det tyske mindretal i Nordslesvig og det danske mindretal i Sydslesvig. Korpset tager ud til flertalsbefolkningens skoler og fortæller om deres erfaringer som medlemmer af et mindretal.

Komiteen står foruden korpset af elevambassadører for et teaterprojekt med unge. Det tager på rundtur i grænselandet i 2020.

Desuden vil landdagens præsident Klaus Schlie og ministerpræsident Daniel Günther tage på rundtur i grænselandet.

Der er også planer om et fælles festarrangement med landdagen, Folketinget og forbundsdagen. Højdepunktet bliver ifølge Utz Schliesky en stor borgerfest i Flensborg i august.