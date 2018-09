Talentudvikling er kodeordet for ny træner

HADERSLEV: - Perfektionistisk, energisk og hårdtarbejdende.

Det er nogle af de ord, som den nye træner for SønderjyskE's U19-ligahold nævner, når han skal beskrive sig selv.

Thomas Skou Juul Jensen har afløst Karsten Andersen og kommer fra en tilsvarende stilling i Næsby Boldklub.

Her har han været træner i 11 år. De sidste fire år som fuldtidsansat. Ud over at have trænet Næsbys U14-, U15-, U17- og U19-hold har han også været involveret i klubbens sportslige ledelse.

At han nu er skiftet til SønderjyskE, er der flere grunde til.

- Jeg ville gerne prøve et større og bedre set up, og her er jeg kommet til en målrettet og god organisation, hvor der er mulighed for at sparre med gode kolleger, siger Thomas Skou Juul Jensen