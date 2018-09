Han kan kun se sig selv arbejde med fodbold

At være træner for SønderjyskE's U17-spillere indebærer mange forskellige opgaver for Thomas Thinggaard. Foto: Jacob Schultz

Nordjyden Thomas Thinggaard er ny U17-træner i SønderjyskE. Inden han endte i Haderslev, var han en tur forbi København og Færøerne.

HADERSLEV: Egentlig er han fra Nordjylland, men tog så til København med det formål at studere til tv- og medietilrettelægger. Han kom dog aldrig ind på studiet. I stedet pressede den fodboldtræner han gik med i maven sig mere og mere på. Og i kraft af hårdt arbejde lykkedes det at gøre fodbolden til sin levevej. Thomas Thinggaard, der er ny træner for SønderjyskE's U17-hold, er derfor ikke bleg for at kalde sig selv for en vaskeægte fodboldnørd. - Jeg kan bare slet ikke se mig selv arbejde med andet, som han siger. Han har aldrig selv spillet ret meget. - Mentaliteten var ikke til det. Jeg var ikke seriøs nok, erkender han.

Thomas Thinggaard Thomas Thinggaard, 31 år, træner for SønderjyskE's U17-hold. Står også for Idrætsakademiets morgentræning.



Gift med Angelika, som nu arbejder som sygeplejerske på sygehuset i Vejle. Sammen har de Milo på otte og Theo på fire år.



Stammer fra Nordjylland, men har boet otte år i København og halvandet år på Færøerne, hvor han var træner for U17-landsholdet.



Havde tidligere Aab som sit danske favorithold. Nu er det SønderjyskE.



Fan af Manchester United.



Trænerforbilleder: Niels Arne Eggen, Alex Ferguson, Diego Simeone, Julian Nagelsmann, Josep Guardiola.

Foto: Jacob Schultz Et af Thomas Thingaards mål er at skabe intensitet i træningen og gøre spillerne bedre. De har allerede flyttet sig. Foto: Jacob Schultz

Det begyndte på Frederiksberg Da det kiksede med studiet, tog han i stedet de jobs, der lige faldt for og blev samtidig træner for et U15-hold i Frederiksberg Boldklub - måske bedre kendt som FB. - Her tog jeg min første træneruddannelse og var senere i Vanløse et halvt år, inden jeg endte i Hellerup Idrætsklub, hvor trænerkarrieren for alvor tog fart. - Det var nogle meget, meget hårde år, hvor jeg nærmest arbejdede dag og nat, men jeg fik min A-licens, blev både U15-, U17 og U19-træner og assistenttræner for HIK's 2. divisionshold. Godt, jeg havde en meget forstående kone, husker Thomas Thinggaard.

Foto: Jacob Schultz Thomas Thinggaard går meget op i den defensive struktur, men spillerne får lov til at udfolde sig, når de selv har bolden. Foto: Jacob Schultz

Landstræner på Færøerne Hun blev da også taget med på råd, da han søgte jobbet som træner for Færøernes U17-landshold. - Det var hun helt med på. Jeg var oppe imod mange gode kandidater, men jeg fik jobbet, så et eller andet må jeg have gjort rigtigt, siger Thomas Thinggaard. At flytte til Færøerne var som at komme til en helt anden verden for familien på fire personer. - Eliten og bredden er sammen, så hvad angår det elitære arbejde, var det et skridt tilbage, men det har alligevel givet mig rigtig meget. - Arbejdet bestod i at hjælpe klubberne med supervisions- og inspirationsforløb med trænerne, arrangere temaaftener og forsøge at skabe en rød tråd i arbejdet, fortæller Thomas Thinggaard.

Stor udfordring Hertil kom arbejdet med landsholdet. - Det var en større udfordring end ventet. Spillerne var ikke samlet ret meget, men jeg var med i 13 landskampe, og det var meget lærerigt at spille de internationale opgør og se kulturforskellene. Der er masser af talent, og spillerne flyttede sig meget, men det er et problem, at der er for få at spille imod. - Vores bedste resultat var 0-0 mod Sverige. Det var stort, lyder det fra Thomas Thinggaard. Han havde en egentlig en kontrakt på to år. Da der var et halvt år tilbage af den, fik han så tilbuddet fra SønderjyskE og slog til. - Jeg savnede den daglige træning og opfatter mig selv som klubtræner. Vi var dog alle faldet godt til, og det var især hårdt for min kone at flytte tilbage til Danmark, men vi har hele tiden været enige om, at min fodboldkarriere er det vigtigste.