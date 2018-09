Håndbold fylder det meste af Mark Boultons tilværelse. Han kan godt lide at arbejde med at udvikle mennesker både håndboldmæssigt og personligt. Foto: Jacob Schultz

Mark Boulton er ny træner for Team Haderslevs KFUM's håndboldkvinder i 3. division. Han har tidligere trænet mange af klubbens hold, selv været aktiv og også været formand.

HADERSLEV: At det er nu er Mark Boulton, der er blevet træner for Team Haderslev KFUM's håndboldkvinder i 3. division er egentlig ikke så overraskende. Han har gennem de to seneste år et par gange vikarieret, når der har været sygdom, og han var også klar til at indtage trænerbænken, da Chris Sawaguchi, som han nu afløser, skulle have barselsorlov. Mark Boulton har gennem de seneste knap 30 år været en fast bestanddel af først Haderslev KFUM og senere Team Haderslev KFUM, som klubben kom til at hedde, da den blev fusioneret med Haderslev Håndboldklub. Den stod på mor-barn-håndbold fra han var fire år gammel. Senere spillede han som venstre fløj divisionshåndbold i ungdomsårene. Som senior blev det også til kampe på KFUM's 2. og 3. divisionshold, inden han stoppede på førsteholdet for fire-fem år siden. Nu bliver det mest til lidt hyggebold på det nyoprykkede serie 2-hold.

Mark Boulton Mark Boulton, 33 år, far til Oscar på 12 år.Træner for Team Haderslev KFUM's kvinder i 3. division og samtidig sportslig ansvarlig og eventkoordinator i klubben.



Er i gang med at tage en læreruddannelse, arbejder sideløbende som vikar på Haderslev Realskole.



Har tidligere læst jura på Odense Universitet og taget en bachelor i idræt og sundhed.



Spiller lidt serie 6-fodbold i HFK, når han har tid.



Hans mor har i 15 år været holdleder for KFUM's bedste herrehold, og hans bror, Kevin, er også engageret i KFUM.

Foto: Jacob Schultz At evaluere, analysere og lave målsætninger er nogle af nøgleordene for Mark Boulton. Foto: Jacob Schultz

Blev leder og træner Ved siden af den aktive karriere fattede han hurtigt interesse for træner- og ledergerningen. Han blev medlem af festudvalget og kom som 18-årig med i håndboldudvalget. Siden gik det slag i slag, og han har været medlem af KFUM's bestyrelse siden 2008. I 2012 blev han valgt til formand. En post han bestred indtil december 2017, hvor han overgik til stillingen som sportslig ansvarlig og eventkoordinator. KFUM har siden været uden formand, men der er udsigt til, at der bliver valgt en ny ved generalforsamlingen den 24. september. Sideløbende med de forskellige lederposter har Mark Boulton været træner for stort set alle klubbens ungdomshold.

Foto: Jacob Schultz Mark Boulton spiller altid med åbne kort over for spillerne. De får altid en forklaring på, hvorfor de ikke er med på holdet. Foto: Jacob Schultz

Ingen kurser Selv om han har været træner igennem rigtig mange år, har han aldrig været på et trænerkursus. - Jeg var engang skrevet op til elitetræneruddannelsen, men vi fik aldrig en tilbagemelding fra DHF. Jeg har dog taget den længste træneruddannelse ved at læse idræt på Odense Universitet. - Og så henter jeg inspiration hos andre trænere, ved at se håndboldkampe i tv og i hallen. Der er bare det problem, at jeg altid forfalder til at analysere kampene. Det tager noget af den spontane glæde, siger Mark Boulton. Det er blevet til mange søvnløse nætter efter vigtige kampe, fordi de er blevet gennemgået ned til mindste detalje: hvad gik godt, hvad gik mindre godt og hvorfor?

Foto: Jacob Schultz Mark Boulton har fået frigjort nogle ressourcer nu, hvor han ikke længere er formand. Foto: Jacob Schultz