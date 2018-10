En minister pegede på Alexander

Et er de naturvidenskabelige principper, men hvad betyder det, når de kommer ind i skolen og skolens måde at danne på?

Beæret

Den udnævnelse er Alexander von Oettingen, der til dagligt er prorektor ved UC Syd, beæret over. Ekspertgruppen skal udarbejde en Naturvidenskabens ABC, der skal tjene som inspiration til undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne.

- Den naturvidenskabelige ABC er bemandet med folk fra det naturvidenskabelige område og folk, der til daglig beskæftiger sig med naturvidenskabelig forskning på højt niveau. Men de har jo ingen kontakt til skolen, lærer- eller pædagoguddannelsen.

Min opgave vil bestå i at prøve at kigge på de links. Et er de naturvidenskabelige principper, men hvad betyder det, når de kommer ind i skolen og skolens måde at danne på? Det er det almendannende perspektiv, jeg skal have blik for, forklarer Alexander von Oettingen.