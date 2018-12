Det er hårdt at sige farvel til sit hjertebarn

Calle Stenger kommer til at savne elitemiljøet i Talentcenter Haderslev. Arbejdet har for ham været en livsstil, som han har brændt for. Foto: Jacob Schultz

Lederen af Haderslev Idrætsakademi gennem 14 år, Calle Stenger, er ikke længere en del af Talentcenter Haderslev. Han blev afskediget i begyndelsen af november. Nu er han klar til nye udfordringer.

HADERSLEV: I begyndelsen af november modtog Calle Stenger en besked, der var ved at slå benene væk under ham. Efter 14 år som leder af Haderslev Idrætsakademi (HIA), som nu er en del af Talentcenter Haderslev, fik han at vide, at han som konsekvens af vedtagne budgetbesparelser i Haderslev Byråd desværre måtte fratræde sin stilling. - Det har virkelig berørt mig, at jeg skulle sige farvel til mit hjertebarn. Og det er hårdt ikke at være en del af talentcentret længere, siger Calle Stenger, der dog nu har sundet sig så meget, at han er parat til at se fremad. - Bitterhed kan jeg ikke bruge til noget. Nu kribler det i mig for at komme i gang med noget nyt. Jeg har ikke noget på bedding, men jeg glæder mig til igen at få mine kompetencer i spil, slår han fast.

Calle Stenger Calle Stenger, 54 år. Gift med Helle. Sammen har de Simon, 28, Jacob, 25, Marie, 19 år.



Ansat som leder af Haderslev Idrætsakademi 1. januar 2005. Afskediget i november 2018.



Har dykkercertifikat og tager ind i mellem til udlandet for at dykke.



Kører også gerne på sin motorcykel, en Yamaha Virago.



Meget musikinteresseret. Er sammen med fruen fast gæst ved Tønder Festivalen og rejser gerne for at komme til den rigtige koncert.



Favoritgenren er britisk og nordamerikansk folkemusik, men han går heller ikke af vejen for en god gang rock.



Elsker at følge de kampe, som Talentcentrets elever spiller.

Foto: Jacob Schultz At gøre de unge talenter klogere på livet, lære dem at håndtere det og give dem robusthed fremadrettet har været én af Calle Stengers opgaver. Foto: Jacob Schultz

Talentbegrebet nytænkes I Talentcenter Haderslev er der planer om at tænke talentbegrebet og hele konceptet bredere med nye initiativer inden for sang, musik, teater, e-sport innovation m.m. Spændende tiltag, som efter planen skal udvikles, implementeres og udfoldes inden for de næste par år. - Derfor undrer det mig selvfølgelig, at der igangsættes de mange gode initiativer samtidig med, at kommunen beskærer de personalemæssige ressourcer, siger Calle Stenger. Han glæder sig dog over de 14 år, hvor han var en del af talentarbejdet for unge idrætsudøvere i Haderslev. - Det har virkelig været et privilegium at kunne følge de unge talentfulde mennesker og være med til at sætte nogle rammer, som alle kan trives i. Det har været vigtigt for mig. Og teamet og kollegerne har bare været fantastiske at arbejde sammen med, understreger Calle Stenger.

Femte leder af HIA Det var den navnkundige fodboldspiller Henning Enoksen, der fik ideen til HIA. Det kom i gang i 2000 med ham som leder. Senere var der flere udskiftninger på lederposten. Der havde siddet yderligere tre i stolen, inden Calle Stenger tiltrådte 1. januar 2005. Han havde inden da arbejdet som driftsleder i DLG og har siden barndommen i Toftlund været aktiv inden for så forskellige idrætsgrene som håndbold, fodbold, bordtennis, skydning og tennis. Organisationsarbejde kendte han fra sin tid som afdelingsleder og bestyrelsesmedlem i Haderslev Fodboldklub. Her sad han, da det daværende HFK Sønderjylland rykkede op i superligaen for første gang i 2000. - At blive leder af HIA var et ønskejob for mig, men jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg gik ind til, men de sunde værdier og gode intentioner tiltalte mig meget, husker Calle Stenger. - HIA var en kompleks størrelse, og der var mange samarbejdsrelationer. Den gode kontakt og udbytterige samarbejde blev dog hurtigt etableret til klubber, ungdomsuddannelser, HAB og Haderslev Kommune. I samarbejde med HIA's bestyrelse og især med den daværende formand, Orla B. Mortensen, i spidsen, blev der skabt et godt og brugbart fundament for talentudvikling. Grundtanken var, at det skulle handle om udvikling af "det hele menneske", og de unge talenter skulle have en virkelighed, der kunne hænge sammen med fem-seks ugentlige træningspas, kampe, stævner, landsholdssamlinger m.m., med det at være teenager og holde fokus på ens ungdomsuddannelse.

Udvikling hele tiden Det tog fem-seks år, inden et fuldgyldigt og elitært fundament for struktureret talentudvikling var på plads. - Der kom flere ressourcepersoner til. Foruden en fysioterapeut blev der tilknyttet en fysisk træner, ernæringsvejleder og en sportspsykolog, og der blev skabt et trænernetværk. Produktet er hele tiden blevet udviklet, og vi har kun mødt velvillighed alle steder, siger Calle Stenger. Det store arbejde på denne front har da også givet resultat. Mange af HIA's elever har gennem tiden været med og er med på det højeste eliteniveau i landet, og der bliver hele tiden fostret nye talenter inden for de forskellige idrætsgrene. Af mere epokegørende ting husker Calle Stenger dengang, Haderslev blev elitekommune under Team Danmark som den sjette i landet. - Her var der både opbakning fra politisk hold og fra kommunens embedsmænd, og det blev et springbræt til en større professionalisering. Der blev sat ressourcer af til bedre faciliteter, og talentklasserne på Sdr. Ottingskolen blev en realitet, tilføjer Calle Stenger.

Tæt på eleverne Da han blev afskediget, arbejdede Calle Stenger med koordinerende opgaver i Talentcenter Haderslev. Han havde blandt andet ansvaret for kontakten med kollegieeleverne, der bor i Danmarks måske bedste talentboliger, som er opført af HAB og i tæt samarbejde med HIA. - Eleverne, der bor på kollegiet på Louisevej, kommer fra hele landet og også udlandet. Vigtigt var, at de trivedes og følte sig trygge ved at flytte hjemmefra. Nogle skulle have hjælp til at få struktur på hverdagen og mindes om, at mor ikke var flyttet med. - Andre skulle trøstes lidt, når de havde hjemve. Og rollen som kontaktperson og være nærværende for et ungt menneske, der skulle lære at stå på egen ben, var en meget opløftende og givende proces. - Nogle af dem har jeg haft rigtig tæt på, og jeg har stadig kontakt med mange af de gamle elever. Nogle er næsten blevet en del af familien, siger Calle Stenger. - Jeg kommer til at savne miljøet og de unge mennesker helt vildt, erkender han.