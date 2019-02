Partner og forretningsområdechef i Arkitema Architects, Heidi Hjort Thuesen, fylder 50 år søndag 3. februar.

Heidi Hjort Thuesen er født og opvokset i Esbjerg, og har specialiseret sig inden for landskabsarkitektur og i dag er hun partner i Arkitema Urban med hovedkontor i Aarhus, hvor hun har det overordnede ansvar for Arkitemas landskabsarkitektur i Danmark, Norge og Sverige.

Heidi har stået i spidsen for en lang række af tegnestuens større og prisvindende landskabsprojekter. Hun har blandt andet været med til at udvikle helheds- og landskabsplaner for Rosenhøj, Bindesbøll Byen i Risskov, Ceres Byen i Aarhus og byrum omkring Lego House i Billund.

Heidi er yderst vellidt blandt kolleger og medarbejdere. Med en vestjysk sindighed fra barndomsbyen Esbjerg har hun en høj integritet i sit arbejde og har fokus på, at arbejdet skal løftes i flok, hvorved hun skaber et stærkt sammenhold.

Privat er Heidi bosat i Vejlby-Risskov sammen med Søren og deres to døtre Metha på 18 år og Grith på 14.