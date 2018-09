Værten som sagde godmorgen til hele landet fylder 40 år

40: Som morgenvært på TV2 blev Morten Resen et velkendt ansigt, da han i hele ni år bød seerne velkommen til endnu en dag i Danmark.

Den 13. september fylder journalisten 40 år. Han kan se tilbage på en karriere som vært for radio og tv, men også foredragsholder og coach er en del af hans palet af job.

I 2016 sagde Morten Resen sit faste job hos TV2 op og vinkede farvel til rollen som vært. Et job, han havde haft siden 2007. Dét gjorde han for at bruge al sin tid, energi - og pensionsopsparing - på at blive iværksætter.

Drømmen blev til virkelighed med appen GoLittle, som guider børnefamilier til oplevelser og aktiviteter. Resen blev inspireret til at skabe den på en ferie i USA med sin kone og to børn, hvor de ledte efter sjove steder til ungerne.