Tidligere forstander for Brødremenigheden er død

Christiansfeld: Tidligere medindehaver af Vand-Schmidt A/S i Christiansfeld og tidligere byrådsmedlem Ilse Søgaard, Lysestøbervej, Christiansfeld, er efter kortere tids sygdom død, 84 år.

Hermed er en særdeles kendt og markant kvinde i Christiansfeld død. Hun var indtil 2006 medindehaver af én af byens ældste virksomheder, Vand-Schmidt A/S, hvor hun var tredje generation og drev forretningen sammen med sin lillebror. I otte år var hun medlem af kommunalbestyrelsen i Christiansfeld, valgt af Venstre og i 35 år var hun forstander for Brødremenigheden frem til 2010.

Indtil sygdom ramte hende for et halvt år siden var hun aktiv, åndsfrisk og dybt engageret i mange ting. Hun boede i det hus på Lysestøbervej, som hun og hendes mand, Niels Kristian Søgaard, byggede i 1962. Han døde alt for tidligt som 56-årig i 1986, men hun kom videre og gav aldrig op overfor modstand.

Ilse Søgaard var fra Christiansfeld, og hun fik en kontor- og regnskabsuddannelse på sæbefabrikken i Lindegade. Hun kom på Handelshøjskolen i Aarhus og læste efterfølgende import og eksport i København. Ilse Søgaard vendte tilbage til familievirksomheden Vand-Schmidt, blev gift og fik to børn og en travl tilværelse, hvor fritiden blev fyldt ud med blandt andet politisk arbejde og den store frivillige mundfuld, det var at være forstander - nærmest en slags direktør - for Brødremenigheden.

Før sygdommen spillede hun bridge i Kolding to-tre gange om ugen.

I en menneskealder gik hun på jagt i Brødremenighedens skov, Smedeholm, og det blev hun ved med, så længe kræfterne slog til. Siden engang i 1970'erne i sin egenskab af lokalpolitiker besøgte Ilse Søgaard Christiansfelds norske venskabsby og af den nu afdøde journalist, fotograf og lystfisker Steen Friis blev lokket med på laksefiskeri i Suldalslågen, havde hun været kroget af længslen efter at lande en sølvblank, norsk atlanterhavslaks af de store.

Ilse Søgaard efterlader datteren Helle i Grønninghoved og sønnen Alex i Christiansfeld. Desuden fire børnebørn og tre oldebørn.